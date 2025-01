Lufthansa veut recruter 10.000 personnes dans le monde en 2025

Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa a annoncé mercredi vouloir embaucher 10.000 employés dans le monde en 2025, dont la moitié en Allemagne où les annonces de plans sociaux dans l'industrie se sont multipliées ces derniers mois.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Ces recrutements concerneront "les catégories professionnelles les plus diverses", indique le groupe allemand dans un communiqué.

Cela représente un dixième de la masse salariale du groupe, qui opère les compagnies aériennes Lufthansa, Eurowings, Austrian, Swiss et Brussels Airlines.

Ce plan d'embauche est néanmoins moins ambitieux que celui de 2024.

Le transporteur avait supprimé plus de 30.000 postes du fait de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités, une saignée aujourd'hui quasiment effacée par les recrutements des dernière années, selon Lufthansa.

"Rien que l'année dernière, nous avons reçu 350.000 candidatures à l'échelle du groupe et nous avons embauché plus de 13.000 collaborateurs", ajoute le document, alors que la pénurie de main d'oeuvre est l'un des nombreux maux de l'économie allemande.

Dans le détail, le groupe veut attirer 2.000 hôtesses de l'air et stewards et 800 pilotes ; 1.400 collaborateurs au sol, 1.300 experts techniques et 1200 employés administratifs sont également recherchés.

Alors que l'Etat allemand avait dû voler au secours du transporteur à cause de la pandémie, entrant temporairement au capital de Lufthansa, la forte reprise du transport aérien a permis au groupe de réaliser un bénéfice exceptionnel en 2023.

L'aéronautique est l'un des rares secteurs prêt à d'avantage embaucher en 2025, d'après une autre étude de l'institut IW. Les plans sociaux se sont multipliés ces derniers mois dans la première économie européenne qui tourne au ralenti à cause des difficultés dans l'industrie, particulièrement le secteyr automobile.