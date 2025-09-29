 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 894,71
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:47

(Actualisé avec détails, contexte)

Lufthansa LHAG.DE va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs.

Le groupe s'est également fixé de nouveaux objectifs à moyen terme pour 2028 et 2030.

Lufthansa prévoit une marge de bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 8 à 10%, un objectif précédemment fixé à 8%. Le flux de trésorerie disponible du groupe devrait quant à lui générer plus de 2,5 milliards d'euros par an.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Lufthansa prévoyait de réduire d'environ 20% son personnel non opérationnel.

Les réductions seront effectuées principalement en Allemagne et en consultation avec les partenaires sociaux, a déclaré Lufthansa.

Le groupe prévoit également d'ajouter plus de 230 nouveaux avions d'ici 2030 et d'approfondir la coopération entre ses compagnies aériennes afin d'améliorer les rendements.

(Rédigé par Ozan Ergenay et Tristan Veyet à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,854 EUR XETRA +1,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Le parti pro-européen PAS remporte les législatives en Moldavie
    information fournie par AFP 29.09.2025 09:26 

    Le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu a remporté avec un peu plus de 50% des voix les législatives de dimanche en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon les résultats officiels publiés lundi. Le Parti Action et Vérité (PAS), ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
    TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:25 

    TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:24 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite

  • Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort
    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:23 

    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank