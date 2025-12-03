 Aller au contenu principal
CAC 40
8 078,63
+0,05%
Lufthansa va inspecter 11 avions Airbus récemment livrés pour détecter des défauts dans le fuselage
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lufthansa LHAG.DE a annoncé mercredi qu'elle allait inspecter 11 avions récemment livrés pour détecter un éventuel défaut de panneau de fuselage signalé par le constructeur Airbus AIR.PA en début de semaine. "Au sein du groupe Lufthansa, cela concerne 11 avions de ce type récemment livrés ainsi que deux avions de production qui ont été inspectés avec succès par le fabricant et dont la livraison est prévue cette semaine. Lufthansa procédera immédiatement à l'inspection recommandée", a déclaré un porte-parole.

Valeurs associées

AIRBUS
196,6200 EUR Euronext Paris +3,21%
AIRBUS
196,7000 EUR XETRA +3,21%
BOEING CO
205,350 USD NYSE +10,06%
DT LUFTHANSA
8,2260 EUR XETRA -0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

