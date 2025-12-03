Lufthansa va inspecter 11 avions Airbus récemment livrés pour détecter des défauts dans le fuselage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lufthansa LHAG.DE a annoncé mercredi qu'elle allait inspecter 11 avions récemment livrés pour détecter un éventuel défaut de panneau de fuselage signalé par le constructeur Airbus AIR.PA en début de semaine. "Au sein du groupe Lufthansa, cela concerne 11 avions de ce type récemment livrés ainsi que deux avions de production qui ont été inspectés avec succès par le fabricant et dont la livraison est prévue cette semaine. Lufthansa procédera immédiatement à l'inspection recommandée", a déclaré un porte-parole.