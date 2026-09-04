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Lufthansa Technik nomme Harald Gloy à sa direction générale
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 12:07
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Le spécialiste de la maintenance aéronautique prépare la succession de Soeren Stark, qui prendra sa retraite début 2027.

Lufthansa Technik annonce la nomination de Harald Gloy au poste de directeur général à compter du 1er février 2027, pour un mandat de 5 ans. Il succédera à Soeren Stark, 59 ans, qui dirigeait l'entreprise depuis 2022 et prendra sa retraite.

Agé de 54 ans, Harald Gloy siège au directoire depuis 2022 en qualité de directeur des opérations (COO). Présent au sein du groupe Lufthansa depuis plus de 25 ans, il a notamment occupé des responsabilités dans la logistique, la stratégie, la maintenance des avions et des moteurs ainsi que chez Lufthansa Cargo.

Soeren Stark restera à la tête de Lufthansa Technik jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur afin d'assurer la continuité de la direction. La décision concernant le remplacement de Harald Gloy au poste de COO sera prise ultérieurement.

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