Lufthansa Technik lance la construction de son futur site au Portugal

La filiale du groupe Lufthansa investit plusieurs centaines de millions d'euros dans une nouvelle installation dédiée à la maintenance aéronautique, avec une mise en service prévue en 2028.

Lufthansa Technik annonce le lancement des travaux de son nouveau site de 55 000 m² à Santa Maria da Feira, au sud de Porto. Cette installation, exploitée par Lufthansa Technik Portugal, sera consacrée à la réparation de pièces de moteurs et de composants d'avions dans le domaine de la maintenance, réparation et révision:

Le groupe prévoit un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros et la création de jusqu'à 700 emplois qualifiés au cours des prochaines années. L'entrée en service du site est attendue en 2028.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement au Portugal, où Lufthansa renforce également ses activités dans les technologies du voyage, l'intelligence artificielle et ses actions de responsabilité sociale. Le groupe emploie déjà plus de 500 personnes dans le pays et vise à dépasser 1 000 emplois directs à terme.

A l'occasion de la cérémonie, Lufthansa Technik Portugal et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP) ont signé leur accord définitif sur les aides à l'investissement, confirmant le soutien des autorités portugaises au projet.