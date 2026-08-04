Lufthansa revoit ses prévisions sous forme de fourchette

Grâce à la solidité de la demande de voyages et les bonnes performances de ses activités de fret, le géant aérien allemand a préservé son bénéfice opérationnel, lourdement entamé par la flambée des carburants et les grèves.

Le groupe Lufthansa a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 11,1 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, soutenu par la dynamique soutenue de la demande passagers. En revanche, la rentabilité opérationnelle du transporteur européen s'est fortement repliée avec un bénéfice d'exploitation ajusté (Adjusted EBIT) qui s'est établi à 383 millions d'euros, en net recul par rapport aux 870 millions d'euros enregistrés au deuxième trimestre 2025. Par conséquent, la marge d'EBIT ajustée s'est contractée à 3,4%, contre 8,4% un an plus tôt et le bénéfice net s'est installé à 123 millions d'euros, loin du milliard d'euros atteint un an plus tôt.

Ce tassement des résultats s'explique principalement par le renchérissement du pétrole provoqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La facture de carburant du groupe a bondi de près de 750 millions d'euros sur le seul trimestre. A cela se sont ajoutés des coûts d'au moins 150 millions d'euros liés à six journées de grève survenues en avril.

Compte tenu de la forte volatilité du cours du kérosène et d'un raccourcissement des cycles de réservation des voyageurs, la direction a adapté sa prévision annuelle en intégrant une fourchette. Lufthansa vise désormais pour l'ensemble de l'exercice 2026 un EBIT ajusté compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros (le haut de la fourchette demeurant conforme à son ambition initiale nettement supérieure à 2025). La cible de Free Cash Flow ajusté reste inchangée à environ 0,9 milliard d'euros.