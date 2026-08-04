Lufthansa prévient que ses bénéfices pourraient baisser, la guerre en Iran faisant grimper les coûts du carburant

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* Prévoit un Ebit ajusté compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros pour 2026

* La société avait auparavant prévu une amélioration par rapport aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025

* Le cours de l'action recule de plus de 10%

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et des détails sur le cours des actions) par Joanna Plucinska et Ilona Wissenbach

La compagnie aérienne allemande Lufthansa LHAG.DE a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices mardi et a averti que ses résultats pourraient reculer cette année, la guerre en Iran ayant fait grimper les coûts du carburant, ce qui a entraîné une chute de plus de 10% de son cours de bourse et l'a mise en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 2021. Cet avertissement souligne la pression qui pèse sur les compagnies aériennes européennes, les coûts plus élevés du kérosène pesant sur leurs marges malgré les programmes de couverture. Lufthansa est également confrontée à des perturbations coûteuses liées à des grèves, alors qu’elle s’efforce de redresser son activité.

“Aujourd’hui, nous faisons le bilan d’un deuxième trimestre difficile, marqué une nouvelle fois par de multiples crises géopolitiques et incertitudes”, a déclaré le directeur général Carsten Spohr dans un communiqué.

“Malgré une nouvelle amélioration de notre taux de remplissage et une hausse significative de notre rendement, nous n’avons pas pu compenser entièrement la hausse considérable des coûts de carburant.” Le taux de remplissage est un indicateur du taux d’occupation des avions d’une compagnie aérienne. Les investisseurs surveillent de près la capacité du secteur à faire face à la volatilité persistante des prix du carburant, certains analystes avertissant que des crises successives pourraient intensifier la pression sur les acteurs les plus fragiles. LES GAINS BOURSIERS ANNULÉS PAR LA CRISE IRANIENNE

Lufthansa prévoit pour 2026 un résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) compris entre 1,7 et 2,2 milliards d’euros (soit entre 2,0 et 2,5 milliards de dollars). La compagnie s’attendait auparavant à un Ebit ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d’euros de l’année précédente.

À 13h30 GMT, l’action de la compagnie affichait une baisse de 10,8%, les investisseurs réagissant à ces perspectives moins favorables. Après avoir atteint un pic en juin, le titre affiche désormais une baisse d’environ 2% depuis le début de l’année.

“Lufthansa n'a pas répondu aux attentes pour le deuxième trimestre, qui avaient déjà été revues à la baisse à l'approche de la publication des résultats”, a déclaré Ruairi Cullinane, analyste spécialisé dans les transports chez RBC Capital, ajoutant que le cours de l'action semblait surévalué avant la publication des résultats.

“Avant la vague de ventes d’aujourd’hui, le cours de l’action Lufthansa était en hausse depuis le début de l’année, malgré les révisions à la baisse du consensus liées à la guerre en Iran et à la hausse des prix du carburant.”

Le directeur financier, Till Streichert, a déclaré aux journalistes que le second semestre restait incertain, les clients effectuant leurs réservations de plus en plus près des dates de départ.

Lufthansa a toutefois maintenu ses objectifs à long terme, notamment une marge opérationnelle comprise entre 8% et 10% entre 2028 et 2030, malgré les perturbations liées à la guerre.

Les analystes et les investisseurs considèrent 2026 comme une année cruciale pour le plan de redressement du groupe, qui cherche à renforcer ses finances affaiblies par des années de grèves et une structure de flotte complexe.

RÉDUCTIONS DE CAPACITÉ

La guerre menée par les États-Unis contre l’Iran a provoqué une flambée des prix du carburant dès son déclenchement, fin février. Bien que les prix se soient depuis stabilisés, ils restent très volatils en raison des incertitudes quant à l’issue des efforts diplomatiques.

Les compagnies aériennes européennes, notamment IAG ICAG.L (propriétaire de British Airways) et Air France-KLM AIRF.PA , ont été durement touchées par la hausse des coûts du carburant malgré leurs programmes de couverture. Toutes deux ont annoncé leur intention de réduire leurs capacités afin de compenser en partie cet impact.

Lufthansa a indiqué que ses capacités avaient baissé d’environ 3% au deuxième trimestre, en partie en raison des journées de grève en avril. Toutefois, ses prévisions de capacités pour l’ensemble de l’année restent inchangées et devraient rester globalement stables.

L'Ebit ajusté a chuté à 383 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 870 millions d'euros un an plus tôt, un chiffre inférieur à la prévision moyenne des analystes de 401 millions d'euros selon un consensus établi par la compagnie.

La compagnie table désormais sur des coûts de carburant de 8,66 milliards d’euros pour 2026, contre une prévision antérieure de 8,9 milliards d’euros.

RETRAIT DES ANCIENS AVIONS

Lufthansa a déclaré qu’elle prévoyait de retirer de la circulation ou de mettre temporairement à l’arrêt plusieurs appareils afin de rationaliser ses opérations, de réduire sa consommation de carburant et de limiter son exposition aux coûts de carburant non couverts.

Dans son rapport financier, Lufthansa a précisé que cela inclurait le retrait anticipé d’avions long-courriers très gourmands en carburant, tels que l’Airbus AIR.PA A340-600, ainsi que la mise à l’arrêt temporaire de deux Boeing BA.N 747-400 dès le début de l’hiver.

La compagnie a ajouté que 86% de ses besoins en carburant pour cette année sont couverts, tandis que M. Spohr a déclaré aux journalistes que l’approvisionnement en carburant devrait rester stable.

(1 dollar = 0,8690 euro)