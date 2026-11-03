Lufthansa prend de l'altitude après ses résultats, les analystes partagés

(Zonebourse.com) - Le groupe de transport aérien allemand a dépassé les attentes du marché grâce aux solides performances de ses activités de fret et de maintenance, et ce malgré la hausse du carburant. La réduction de ses perspectives annuelles et les difficultés persistantes de sa principale compagnie tempèrent toutefois ce bilan. Le marché préfère voir le verre à moitié plein : le titre grimpe de 3% à Francfort, autour des 7,68 euros.

Lufthansa a publié un bénéfice net de 1,26 MdEUR au titre du 3e trimestre, en hausse de 30% sur un an et largement supérieur aux attentes du marché puisque le consensus visait plus modestement 1,07 MdEUR. De son côté, le BPA s'établit à 1,05 euro ( 30%), là aussi supérieur au consensus (0,92 euro).

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 9%, à 12,24 MdsEUR (en ligne avec les attentes, 12,20 MdsEUR), un niveau annoncé comme "historique" par le groupe.

L'EBITDA ajusté a augmenté de 6%, à 2,05 MdsEUR, tandis que le résultat opérationnel ajusté (EBIT) s'est amélioré de 6%, à 1,41 MdEUR. La marge d'EBIT ajusté a toutefois reculé de 0,4 point, à 11,5%.

Cette performance a été réalisée malgré une augmentation de 543 MEUR des dépenses de carburant sur un an. Le groupe est parvenu à compenser ce surcoût grâce à la progression de ses recettes et à une gestion rigoureuse de ses dépenses.

Le free cash-flow ajusté a diminué de 3%, à 793 MEUR, contre 818 MEUR un an plus tôt.

Dans le transport de passagers, les compagnies de réseau ont bénéficié d'une demande soutenue, notamment sur les liaisons vers l'Asie et l'Amérique du Nord, ainsi que dans les classes premium. Leurs recettes unitaires ont progressé de 5,2%, mais leur EBIT ajusté a reculé à 853 MEUR, pénalisé notamment par la hausse des prix du carburant.

Les activités de fret et de maintenance ont en revanche fortement contribué à l'amélioration des résultats : Lufthansa Cargo a plus que triplé son EBIT ajusté, celui passant de 49 à 162 MEUR. Lufthansa Technik a enregistré une hausse de 54% de son EBIT ajusté, à 200 MEUR, grâce à une demande toujours élevée pour ses services de maintenance.

Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa, a surtout mis en avant la solidité de la demande et la discipline sur les coûts, tout en insistant sur la nécessité d'accélérer le redressement financier de Lufthansa Airlines, principale compagnie du groupe.

Côté perspectives, Lufthansa a abaissé la borne haute de sa prévision de résultat opérationnel ajusté pour l'ensemble de 2026, désormais attendu entre 1,7 et 2 MdsEUR, contre une précédente fourchette de 1,7 à 2,2 MdsEUR. Le groupe anticipe une facture de carburant annuelle de 9,3 MdsEUR, dans un contexte géopolitique toujours incertain.

Enthousiasme modéré chez les analystes

Ce matin, les analystes accueillent ces résultats avec une certaine prudence. Bernstein maintient sa recommandation "performance en ligne avec le marché" ("Market-Perform"), avec un objectif de cours de 9 euros. Si le bureau d'études met en avant les bonnes performances du fret, de la maintenance et des compagnies, il reste aussi attentif aux difficultés des compagnies de réseau et à la hausse des coûts du carburant. La réduction de la prévision annuelle était, selon lui, largement anticipée par les investisseurs.

De son côté, Deutsche Bank reste à "conserver" sur le titre, avec une cible de 8 euros. La banque dit apprécier l'amélioration de la maîtrise des coûts et la dynamique des recettes unitaires, mais juge décevante la performance de Lufthansa Airlines, dont l'EBIT a reculé de 454 à 300 MEUR. Elle souligne néanmoins que le point médian de la nouvelle prévision annuelle d'EBIT ajusté reste supérieur de 7% au consensus retenu dans sa note. L'accélération attendue des recettes unitaires au quatrième trimestre constitue "un élément déterminant pour les prochains résultats".

Par ailleurs, DZ Bank réaffirme sa recommandation "conserver", avec une juste valeur de 7,80 euros. L'établissement juge les résultats globalement neutres à légèrement positifs, les bonnes performances de Lufthansa Cargo et Lufthansa Technik compensant partiellement la faiblesse des compagnies de réseau. Le broker estime que la solidité de la demande premium et l'amélioration du contrôle des coûts soutiennent le dossier, mais considère que la volatilité des prix du kérosène et le redressement encore nécessaire de Lufthansa Airlines demeurent les principaux points de vigilance. DZ Bank n'anticipe pas de révision majeure du consensus après cette publication.

Enfin, UBS se montre nettement plus optimiste et réitère sa recommandation "acheter", avec un objectif de cours de 10 euros, le plus élevé des quatre bureaux d'études. Malgré l'abaissement de la borne haute des prévisions annuelles, UBS estime que le point médian de la nouvelle fourchette d'EBIT ajusté, à 1,85 MdEUR, devrait rassurer les investisseurs. Le broker, qui anticipe pour sa part un résultat opérationnel ajusté de près de 2 MdsEUR en 2026, juge ainsi les perspectives suffisamment solides pour maintenir son opinion positive sur le titre.

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