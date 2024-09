Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: partenariat prolongé pour 3 ans avec airBaltic information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le Groupe Lufthansa annonce prolonger sa collaboration avec son partenaire de longue date et éprouvé, airBaltic (BT), pour une durée supplémentaire de trois ans au-delà de l'été 2025, dans le cadre d'un partenariat de 'wet lease'.



airBaltic est la plus grande compagnie aérienne nationale de Lettonie, avec son siège et son hub à Riga.



Pour rappel, le 'wet lease' est un type de contrat de location d'avion où le loueur (en l'occurrence, airBaltic) fournit non seulement l'avion, mais aussi l'équipage (pilotes et personnel de cabine), la maintenance et l'assurance.



Ce partenariat permettra de déployer de manière flexible jusqu'à 21 avions supplémentaires de l'Airbus A220-300, économes en carburant, en été, et cinq avions de ce type en hiver, à divers hubs.



En raison des besoins changeants des clients, les compagnies aériennes du Groupe Lufthansa adaptent leurs réseaux de routes aux pics saisonniers de demande, en particulier dans le calendrier estival.







Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,90 EUR XETRA +1,97%