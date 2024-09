Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: le 'hub' cargo de Francfort va être modernisé information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Lufthansa a prévu d'investir 600 millions d'euros afin de moderniser son 'hub' logistique stratégique située au sein de la zone cargo de l'aéroport de Francfort, a annoncé vendredi la compagnie aérienne allemande.



Le projet, baptisé 'LCCevo' pour 'Lufthansa Cargo Center' (LCC), vise à faire de cette installation la plateforme la plus moderne d'Europe dans le domaine du fret aérien à horizon 2030.



Dans un communiqué, le transporteur dit vouloir mettre à jour non seulement à jour ses opérations de manutention, mais aussi ses procédés de tapis roulants et de stockage, ainsi que ses bureaux et ses systèmes technologiques.



L'infrastructure, qui s'étend sur une parcelle d'une surface de 330.000 m2, soit l'équivalent de 46 terrains de football, est déjà l'un des premiers sites cargo en Europe.



Depuis son inauguration, en 1982, le 'LCC' tourne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.



Si sa rénovation est appelée à se faire graduellement, en fonction de plusieurs étapes, les travaux de construction ont d'ores et déjà démarré, précise Lufthansa.





