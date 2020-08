Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa: La crise du transport aérien se poursuivra au moins jusqu'en 2024 Reuters • 06/08/2020 à 11:27









LUFTHANSA: LA CRISE DU TRANSPORT AÉRIEN SE POURSUIVRA AU MOINS JUSQU'EN 2024 BERLIN (Reuters) - Lufthansa, qui a affiché jeudi sa pire perte opérationnelle à 1,7 milliard d'euros au deuxième trimestre, a déclaré ne pas s'attendre à un retour du transport aérien à son niveau d'avant la crise avant 2024 au mieux. Le nombre de passagers transportés par Lufthansa entre avril et juin a chuté de 96% en raison des mesures de confinement et des restrictions sur les déplacements, ce qui a entraîné un recul de son chiffre d'affaire trimestriel à 1,9 milliard d'euros, en baisse de 80%. "Nous ne nous attendons pas à ce que la demande revienne au niveau d'avant la crise avant 2024", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr, ajoutant qu'une "restructuration de grande envergure" serait inévitable. Le groupe allemand, qui souhaite rembourser l'aide publique de neuf milliards d'euros dont il a bénéficié et limiter ses pertes pendant la pandémie, a annoncé le mois dernier une réduction de 20% des postes de direction et la suppression de 1.000 emplois administratifs. Lufthansa, maison mère des compagnies Austrian Airlines, Brussels Airlines, et Swiss International Air Lines, vise aussi à supprimer 22.000 postes à temps plein. Le groupe allemand a également annoncé son objectif d'augmenter de près de 40% le nombre de ses vols court et moyen-courriers au troisième trimestre, et de près de 20% pour les long-courriers. Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit une hausse de 55% de vols court et moyen-courriers et de 50% de vols long-courriers. Son concurrent Air France-KLM, qui a bénéficié du soutien financier des gouvernements français et néerlandais, a annoncé la semaine dernière prévoir une reprise de vols à hauteur de deux tiers avant la fin de l'année. Lufthansa s'attend à une perte opérationnelle ajustée au second semestre et à une baisse significative de son bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année en raison de l'exploitation très limitée d'importantes liaisons long-courriers. (Caroline Copley, Ilona Wissenbach, version française Anait Miridzhanian)

