Lufthansa intéressé par un rapprochement avec TAP Air Portugal
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 13:47

Lufthansa officialise son intérêt à participer en tant qu'enchérisseur au processus de privatisation de TAP Air Portugal, ayant soumis une lettre à cet effet à Parpùblica, la société holding d'Etat portugaise, dans le délai imparti.

'En plus d'acquérir initialement une participation minoritaire, l'objectif du processus est d'établir un partenariat à long terme entre afin d'assurer l'avenir prospère de TAP en tant que compagnie aérienne nationale du Portugal', affirme le transporteur allemand.

Une coopération renforcerait la position de Lisbonne en tant que centre atlantique au sein du réseau du groupe. La connectivité entre l'Europe et d'autres régions du monde, telles que l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Nord, pourrait être étendue.

Lufthansa propose actuellement plus de 280 vols hebdomadaires vers et depuis le Portugal. Il emploie plus de 400 travailleurs qualifiés dans le pays, un nombre qui pourrait atteindre 1000 d'ici 2030 avec la construction d'un nouveau site Lufthansa Technik près de Porto.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,810 EUR XETRA -1,21%
