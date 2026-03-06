Lufthansa grimpe à Francfort après des résultats positifs et un CA record
Le groupe Lufthansa a publié en 2025 un résultat net consolidé de 1,3 milliard d'euros (consensus : 1,4 MdEUR), contre 1,4 milliard d'euros un an plus tôt. Cette évolution s'explique par des effets de valorisation liés à des reports fiscaux, indique le groupe.
Le résultat opérationnel ajusté (Adjusted EBIT) atteint 2 MdEUR (consensus : 1,9 MdEUR), contre 1,6 milliard d'euros en 2024, tandis que la marge opérationnelle s'améliore à 4,9%, contre 4,4% l'année précédente.
Le chiffre d'affaires s'établit à 39,6 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an et à un niveau record, globalement en ligne avec le consensus. Les compagnies du groupe ont transporté 135 millions de passagers, soit 3% de plus, avec un coefficient de remplissage de 83,2%.
Dans l'activité passagers, les revenus progressent de 3% à 30,1 MdsEUR.
Par division, Lufthansa Cargo affiche un résultat opérationnel de 324 MEUR, contre 251 MEUR un an plus tôt, soit une hausse de près de 30%, tandis que Lufthansa Technik dégage 603 MEUR, contre 607 MEUR en 2024.
La génération de trésorerie s'améliore avec un Free Cash Flow ajusté de 1,2 MdEUR, contre 840 MEUR l'année précédente.
Enfin, le groupe proposera à l'assemblée générale du 12 mai 2026 un dividende de 0,33 EUR par action, en hausse de 10% sur un an, correspondant à un taux de distribution d'environ 30% du résultat net consolidé.
"Nous avons significativement augmenté notre résultat opérationnel et atteint le chiffre d'affaires le plus élevé de notre histoire", déclare Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa. "Ces résultats démontrent la résilience et la solidité de notre groupe."
Pour 2026, Lufthansa prévoit une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et une amélioration significative de l'Adjusted EBIT, soutenues par la modernisation de la flotte et la poursuite du programme de transformation.
Le groupe souligne toutefois que la situation géopolitique au Moyen-Orient accroît l'incertitude sur les perspectives.
Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue, évoque des résultats "globalement légèrement supérieurs aux attentes" mais ajoute que la qualité des bénéfices est "à peine convaincante".
Elle ajoute que les commentaires "vagues" de la compagnie sur la crise au Moyen-Orient n'offrent qu'un faible soutien durable au cours de l'action, même si elle anticipe toujours une réaction positive du marché aujourd'hui. "Nous prévoyons de légères révisions à la hausse du consensus et de nos prévisions", conclut-elle.
Chez Commerzbank, on salue une publication légèrement supérieure aux attentes et des perspectives globalement positives. L'analyste estime toutefois que la situation géopolitique et les prix du pétrole sont susceptibles de peser sur le cours de l'action à court terme.
Enfin, RBC demeure neutre sur le dossier avec un objectif de cours qui reste fixé à 7,5 euros. Ruairi Cullinane, en charge du dossier, salue des résultats du 4e trimestre qui dépassent les attentes avec un EBIT ajusté de 480 MEUR, supérieur au consensus de 461 MEUR, porté notamment par les divisions Passenger Airlines et MRO.
La note souligne aussi que le groupe anticipe une amélioration significative du résultat en 2026, avec un EBIT ajusté attendu autour de 2,3 MdsEUR, et juge la valorisation "peu exigeante", estimant que les mesures de redressement et le renouvellement de la flotte devraient soutenir l'amélioration progressive de la performance.
