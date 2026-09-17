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Lufthansa étoffe sa flotte avec 20 Boeing 737 MAX 10
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 17:55
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Le groupe aérien poursuit la modernisation de sa flotte court et moyen-courrier en exerçant une partie de ses options auprès de Boeing.

Lufthansa Group annonce l'exercice d'options portant sur 20 Boeing 737 MAX 10, portant à 60 appareils le volume total de commandes de la famille 737 MAX. Les livraisons des nouveaux avions doivent débuter au début des années 2030.

D'une valeur catalogue d'environ 3,4 milliards de dollars, cette commande vise à remplacer progressivement d'anciens Airbus de la famille A320. Selon Lufthansa, le 737 MAX 10 consomme environ 30% de carburant en moins que les appareils remplacés et réduit les coûts unitaires d'environ 20% grâce à sa capacité supérieure.

D'ici 2035, le groupe prévoit de réceptionner plus de 250 nouveaux avions dans le cadre de son programme de modernisation de flotte.

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