 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lufthansa et Air India scellent un partenariat stratégique après l'accord de libre-échange UE-Inde
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:45

Le groupe aérien allemand et la compagnie indienne posent les bases d'une coopération renforcée afin de capter la croissance du trafic entre l'Europe et l'Inde.

Lufthansa Group annonce la signature d'un protocole d'accord avec Air India en vue de conclure un futur Joint Business Agreement couvrant les compagnies du groupe allemand ainsi qu'Air India et Air India Express. Ce partenariat vise à tirer parti de l'accord de libre-échange récemment conclu entre l'Union européenne et l'Inde, dont les échanges bilatéraux de biens atteignent 180 milliards d'euros par an.

Carsten Spohr, directeur général de Deutsche Lufthansa AG, souligne que "cet accord marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'aviation entre l'UE et l'Inde" et doit renforcer la position du groupe sur l'un des marchés à la plus forte croissance dans le monde. De son côté, Campbell Wilson, directeur général d'Air India, estime que ce cadre permettra de "créer davantage de valeur pour [les] clients et [les] actionnaires".

Les deux partenaires proposent déjà des vols en partage de code sur 146 routes dans 22 pays, avec un réseau combiné de 15 destinations indiennes et 27 européennes. L'accord prévoit d'élargir et de commercialiser conjointement les liaisons afin d'améliorer la connectivité, avant une extension potentielle à l'ensemble de l'UE et au sous-continent indien, sous réserve des autorisations réglementaires et antitrust.

Le marché indien, porté par l'essor rapide de sa classe moyenne, constitue désormais le deuxième marché premium long-courrier du groupe après les États-Unis. Lufthansa et Air India coopèrent depuis plus de 20 ans au sein de Star Alliance, l'alliance mondiale de compagnies aériennes cofondée par Lufthansa.

Le titre Lufthansa recule de près de 1% aujourd'hui à Francfort mais signe une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.

Cryptoactif

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
9,194 EUR XETRA -0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank