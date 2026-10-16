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Lufthansa envisage des cessions d'actifs non stratégiques
information fournie par AOF 16/10/2026 à 16:32

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(Zonebourse.com) - En belle hausse la veille ( 2,21%), le titre Lufthansa reste dans le vert ce vendredi ( 0,39%, à 7,23 euros). Selon le Financial Times, le groupe de transport aérien envisage des cessions pouvant atteindre le milliard d'euros.

Le média britannique explique que Lufthansa chercherait à se séparer d'actifs non stratégiques afin de se concentrer sur le développement de ses activités de transport de passagers et de fret. Le groupe pourrait ainsi mettre en vente certains de ses actifs logiciels dans le cadre d'une opération valorisée à près d'un milliard d'euros.

Parmi les actifs concernés, il y aurait Lufthansa Systems, qui fournit des services informatiques à l'industrie aéronautique.

Le FT signale également que les groupes de transport aérien cherchent à réduire leurs coûts alors qu'ils vont faire face à une hausse de leurs dépenses au cours de l'année à venir. Il y a notamment la facture de kérosène dont les prix ont doublé depuis le début du conflit au Moyen-Orient, et une augmentation des charges environnementales dans les prochaines années en raison de l'évolution de la réglementation.

Le dossier TAP

En parallèle, le groupe allemand a annoncé cette semaine la décision du gouvernement portugais de retenir son offre dans le cadre du processus de privatisation de TAP Air Portugal. Avec ce projet d'acquisition initiale d'une participation minoritaire, Lufthansa poursuit sa feuille de route et renforce ses activités au Portugal et la connectivité de ce hub vers l'Amérique du nord et latine.

Le géant allemand a proposé 1,025 milliard d'euros pour une participation de 44,9%, un montant qui pourrait s'élever à 1,2 milliard d'euros pour l'acquisition de 49,9%, en raison de la tranche allant jusqu'à 5% des actions initialement proposée aux salariés, ainsi que d'une indemnité de retard.

AlphaValue plus prudent

Dans une note, AlphaValue a confirmé sa recommandation à réduire, et a abaissé très légèrement sa cible de cours de 6,87 à 6,75 euros. Pour les analystes, les compagnies aériennes continuent de répercuter le choc pétrolier avec des rendements qui restent fermes, et une discipline capacitaire qui se généralise dans l'ensemble du secteur.

AlphaValue reconnaît ces facteurs de soutien, mais estime qu'ils devraient ralentir à l'avenir. Les fenêtres de réservation continuent de se réduire, les taux d'occupation futurs sont inférieurs de quelques points à ceux de l'an dernier, les compagnies du Golfe sont revenues à une capacité presque maximale avec des tarifs agressifs, et Lufthansa elle-même a cessé de renforcer ses couvertures.

En plus de cette perspective sectorielle, Lufthansa fait face à ses propres difficultés : des tensions avec Fraport, des négociations en cours avec les syndicats de pilotes et de personnel navigant commercial (PNC), ainsi que des retards de livraison chez Boeing (41 avions contre 45 prévus pour 2026).

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 16:32:00.

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