Lufthansa: enregistre le plus gros CA annuel de son histoire

(CercleFinance.com) - Le groupe Lufthansa publie un chiffre d'affaires de 37,58 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est tirée par une hausse de 7% du nombre de passager transportés, soit plus de 130 millions.



Dans le même temps, le groupe enregistre un EBITDA ajusté de 3,89 milliards d'euros (-19%) et un EBIT ajusté de 1,64 milliard d'euros (-39%) après avoir dû faire face aux grèves, retards de livraison d'avions et de défis opérationnels sur ses hubs en première partie d'année.



Lufthansa enregistre un bénéfice net annuel de 1380 ME, en baisse de 18% par rapport au précédent exercice (1673 ME). 'Lufthansa a réalisé l'année la plus forte de son histoire en termes de chiffre d'affaires' souligne Carsten Spohr, président du directoire et p.-d.g. de Deutsche Lufthansa AG.



'L'internationalisation accrue du groupe Lufthansa avec l'intégration d'ITA Airways, l'amélioration significative de la stabilité des opérations aériennes et la satisfaction croissante de nos clients montrent que notre stratégie est la bonne et que nos mesures portent leurs fruits' a-t-il ajouté.



Dans le cadre de la plus grande modernisation de flotte de son histoire, le groupe prévoit de recevoir un nouvel avion hautement performant toutes les deux semaines au cours de l'année. Au total, la liste des commandes comprend environ 250 appareils, dont 100 pour le long-courrier.



Pour 2025, s'appuyant sur la forte demande de billets d'avion, le groupe Lufthansa prévoit d'augmenter la capacité de sièges de ses compagnies passagers d'environ 4 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise anticipe ainsi une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires.



Globalement, le groupe prévoit un EBIT ajusté nettement supérieur à celui de l'année précédente pour l'exercice 2025.



Après cette publication, Lufthansa s'arroge plus de 7% à Francfort et figure parmi les plus fortes hausses de l'Europe Stoxx 600.







