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Lufthansa donnée favorite pour le rachat de TAP devant Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 07:27

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Le groupe allemand serait en passe de remporter la participation de 44,9% dans la compagnie portugaise grâce à une offre entièrement en numéraire, selon la chaîne portugaise SIC. Lisbonne doit désigner le vainqueur de cet appel d'offres lors d'un conseil des ministres extraordinaire mercredi.

Lufthansa serait en passe de remporter l'appel d'offres pour une participation de 44,9% dans la compagnie nationale portugaise TAP, devançant sa rivale Air France-KLM, selon la chaîne portugaise SIC, qui cite des sources proches du dossier.

Le groupe allemand proposerait une transaction entièrement en numéraire, alors qu'Air France-KLM a combiné numéraire et actions de la compagnie franco-néerlandaise dans son offre, précise SIC, qui détaille les montages financiers des deux candidats au rachat de TAP.

La situation financière plus solide de Lufthansa aurait également pesé dans la balance, ajoute la chaîne portugaise. Le ministère portugais des Infrastructures a refusé de commenter cette information, laissant planer l'incertitude sur l'issue réelle du processus avant l'annonce officielle attendue des autorités de Lisbonne.

Air France-KLM et Lufthansa ont remis leurs offres finales en septembre, après que Lisbonne a demandé aux deux candidats d'améliorer leurs propositions respectives pour la participation dans la compagnie aérienne nationale portugaise.

Le gouvernement portugais doit désigner le vainqueur de cet appel d'offres lors d'un conseil des ministres extraordinaire convoqué aujourd'hui.

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