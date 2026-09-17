Lufthansa commande 20 Boeing 737 MAX 10 pour 3,4 milliards de dollars

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé jeudi avoir commandé 20 avions Boeing 737 MAX 10 pour un montant de 3,4 milliards de dollars, soit 2,96 milliards d'euros, afin de moderniser sa flotte court- et moyen-courrier.

Ces 20 appareils proviennent d'options négociées lors de la commande de 40 Boeing 737 MAX en 2023 et portent désormais le total des commandes fermes dans cette catégorie à 60 avions, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

D'après Lufthansa, la livraison des Boeing 737 MAX 10 nouvellement commandés doit débuter "au début des années 2030".

Ces appareils, les plus grands de la famille 737 MAX, sont destinés à remplacer progressivement les anciens avions de la famille Airbus A320, principal concurrent de l'Américain Boeing, au sein du groupe.

Lufthansa a indiqué que le Boeing 737 MAX 10 consommait "environ 30% de carburant en moins" par rapport à ces anciens appareils, un avantage dans le contexte de flambée des prix du kérosène depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Disposant par ailleurs d'une "plus grande capacité de sièges", les nouveaux avions "contribueront de manière importante à réduire les émissions de CO2 et à améliorer encore l'efficacité sur les lignes européennes", a estimé l'entreprise basée à Francfort.

Le groupe aérien, dont la compagnie principale est Lufthansa mais qui possède de nombreuses autres marques comme Swiss, Austrian Airlines ou Eurowings, prévoit "d'ici 2035" de réceptionner plus de "250 nouveaux appareils" dans le cadre de la modernisation de sa flotte.

Lufthansa avait déjà annoncé en mai des commandes de 10 Airbus et 10 Boeing pour 7,7 milliards de dollars.