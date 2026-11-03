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Lufthansa abaisse ses prévisions de bénéfice, plombé par le kérosène
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 08:26

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Le géant allemand du transport aérien a publié des résultats trimestriels en hausse, portés par une demande soutenue et l'augmentation des prix des billets. Malgré cette performance, la flambée du kérosène contraint Lufthansa à revoir à la baisse ses ambitions de rentabilité pour 2026.

Le troisième trimestre est traditionnellement le plus important pour les compagnies aériennes européennes, grâce à la saison estivale. Lufthansa en a profité pour enregistrer un chiffre d'affaires record de 12,24 MdsEUR, en progression de 9% sur un an.

Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a augmenté de 6%, à 1,41 MdEUR, contre 1,33 MdEUR un an auparavant. Le bénéfice net a bondi de 30%, à 1,26 MdEUR, contre 966 MEUR au troisième trimestre 2025. La marge opérationnelle ajustée s'est néanmoins légèrement contractée, passant de 11,9% à 11,5%.

Le kérosène pèse lourd dans la balance

Le principal problème du groupe reste le coût du carburant. Au troisième trimestre, Lufthansa a dû supporter 543 MEUR de dépenses supplémentaires liées au kérosène. Une facture que le transporteur est parvenu à absorber grâce à l'augmentation de ses revenus et à ses efforts de réduction des coûts.

Le directeur financier Till Streichert indique que la facture de carburant devrait désormais atteindre 9,3 MdsEUR sur l'ensemble de l'exercice, soit 2 MdsEUR de plus qu'en 2025 et 600 MEUR supplémentaires par rapport aux prévisions formulées cet été.

La compagnie bénéficie néanmoins d'une demande robuste, particulièrement sur les liaisons vers l'Asie et l'Amérique du Nord ainsi que dans les cabines premium. L'augmentation des prix des billets permet de compenser une partie de l'inflation des coûts, sans pour autant préserver totalement les marges.

Des perspectives annuelles revues à la baisse

Lufthansa avait déjà abaissé ses ambitions en août, visant un EBIT ajusté compris entre 1,7 et 2,2 MdsEUR pour 2026. A l'occasion de cette nouvelle publication, le groupe réduit son objectif maximal de 200 MEUR.

Cette révision souligne les difficultés du transporteur à préserver sa rentabilité dans un environnement marqué par des prix énergétiques élevés.

Parallèlement, Lufthansa poursuit son expansion européenne. Le groupe a été sélectionné en octobre pour acquérir une participation dans TAP Air Portugal, une opération stratégique qui renforcerait notamment sa présence sur les liaisons vers l'Amérique du Sud.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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