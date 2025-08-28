Lucky Strike dépose un dossier d'offre mixte ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 août - ** Les actions de la chaîne de bowling Lucky Strike Entertainment LUCK.N chutent de 9,2 % à 9,69 $

** La société dépose un dossier en vue d'une offre mixte d'un montant maximal de 1 milliard de dollars, comprenant des actions ordinaires et privilégiées, des titres de créance et des bons de souscription

** La société déclare qu'elle peut vendre les titres de manière continue ou différée, directement aux acheteurs ou par l'intermédiaire de preneurs fermes, de courtiers ou d'agents

** Séparément, la société annonce un chiffre d'affaires de 301,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 294,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26 compris entre 1,26 et 1,31 milliards de dollars

** "La croissance totale au cours de ces deux mois a atteint deux chiffres, alimentée par l'incroyable réponse à notre programme de cartes d'abonnement d'été réorganisé et l'intégration continue de nos récentes acquisitions" - directeur général Thomas Shannon

** 8 courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur estimation médiane est de 14 $ - données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la séance, l'actiona baissé de 2,6 % depuis le début de l'année