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Lucid va rappeler plus de 2.000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au système de propulsion
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 09:31

Le constructeur de véhicules électriques Lucid LCID.O procède au rappel de 2 039 véhicules aux États-Unis en raison d'une perte de puissance motrice qui augmente le risque d'accident, a annoncé vendredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails:

* La société procède au rappel de certains de ses véhicules Air 2024-2025 aux États-Unis, a déclaré la NHTSA.

* L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a ajouté que ces rappels sont dus à un problème avec l'onduleur du véhicule, qui peut être endommagé, entraînant une perte de puissance motrice.

* Lucid va publier une mise à jour logicielle pour examiner le problème, a déclaré la NHTSA, ajoutant que le constructeur de véhicules électriques remplacera l'onduleur gratuitement.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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