Lucid repousse le lancement de ses véhicules électriques plus abordables au second semestre 2027, dans le cadre d'une révision de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7, 8 et 14) par Abhirup Roy

Le constructeur de voitures électriques Lucid LCID.O prévoit de lancer ses modèles plus abordables au second semestre 2027, repoussant ainsi la date de lancement initialement prévue pour la fin de cette année, a déclaré mardi son directeur général, alors que l'entreprise procède à une révision en profondeur de ses activités et réduit ses coûts.

L'action du constructeur de véhicules électriques a chuté de 11 % après la clôture.

Dans le cadre de cette révision, Lucid a également indiqué qu’elle visait à économiser 1,4 milliard de dollars en trésorerie cette année, principalement en réduisant la production et les stocks après avoir enregistré des pertes croissantes au deuxième trimestre.

Les constructeurs américains de véhicules électriques sont confrontés à une baisse de la demande depuis la suppression des principaux crédits d’impôt à la fin de l’année dernière, ce qui a poussé les entreprises à suspendre ou à réduire leur production, à annuler leurs projets de nouveaux modèles électriques et à se concentrer plutôt sur la commercialisation de modèles plus abordables.

Lucid mise également sur une plateforme de véhicules de taille moyenne, plus compacte et moins coûteuse, qu’elle développe actuellement pour alimenter sa croissance future, tout en poursuivant le déploiement de sa flotte de robotaxis grâce à des partenariats avec Uber UBER.N , ainsi que la start-up spécialisée dans la conduite autonome Nuro. Toutefois, tant que ces initiatives ne génèrent pas de revenus, l’entreprise donne la priorité à un contrôle plus strict des coûts.

Le directeur général Silvio Napoli a déclaré à Reuters que les berlines de luxe Air et les SUV Gravity de l’entreprise avaient été lancés « un peu à la hâte » et qu’il ne souhaitait pas « répéter les erreurs du passé ».

« Mon objectif est que nous lancions le modèle de taille moyenne lorsqu’il sera prêt en termes de qualité », a déclaré M. Napoli lors d’une interview. «Précipiter le lancement avant que tout soit en place serait, je pense à ce stade, une terrible erreur. »

L’usine de Lucid en Arabie saoudite, où débutera la production de la plateforme de taille moyenne, sera opérationnelle d’ici la fin de l’année, a précisé M. Napoli. Mais la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement efficace prendra plus de temps, a-t-il ajouté.

L’entreprise a dû faire face à des problèmes liés aux fournisseurs qui ont perturbé la production, en particulier depuis le lancement de son SUV Gravity.

ÉCONOMIES DE TRÉSORERIE

Les économies prévues par Lucid, d’un montant de 1,4 milliard de dollars, comprennent une réduction estimée entre 600 et 800 millions de dollars des stocks. L’entreprise a déclaré avoir « délibérément réduit la production afin de mieux l’aligner sur la demande anticipée ».

Elle prévoit également de réduire ses dépenses d’investissement d’environ 500 millions de dollars et ses frais d’exploitation de 200 millions de dollars, les récentes suppressions d’emplois devant permettre d’économiser environ 158 millions de dollars par an.

Ce plan intervient quelques semaines après que l’entreprise a qualifié de « totalement fausse » une information faisant état d’une éventuelle opération de privatisation ou d’un dépôt de bilan au titre du chapitre 11.

Soutenue par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), Lucid a annoncé le mois dernier qu’elle allait supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis et a nommé l’ancien directeur général de Schindler, M. Napoli, au poste de directeur général, après avoir suspendu ses prévisions de production pour 2026.

M. Napoli n’a pas fourni de nouvelles prévisions pour 2026, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce que la production diminue d’ici la fin de l’année, tandis que les livraisons s’amélioreraient par rapport au premier semestre. Lucid a produit 10 274 véhicules et en a livré 7 046 cette année jusqu’à fin juin.

La semaine dernière, un document réglementaire a révélé que le prince saoudien milliardaire Alwaleed bin Talal Al Saud avait pris une participation de 5 % dans la société .

« Le financement récemment obtenu, associé aux mesures opérationnelles prises par la société, devrait assurer une trésorerie suffisante jusqu’en 2027 », a déclaré Lucid mardi.

Pour le trimestre clos en juin, la société a annoncé une hausse de 56 % de son chiffre d’affaires, à 405 millions de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 416 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte ajustée de 2,78 dollars par action, contre une perte de 2,35 dollars par action un an plus tôt, et supérieure à la perte de 2,42 dollars par action attendue par les analystes.