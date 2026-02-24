 Aller au contenu principal
Lucid prévoit un ralentissement de la croissance de la production en 2026, car la crainte de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement persiste
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 23:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du PDG, de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 1, 5 à 11; mise à jour du cours de l'action au paragraphe 2) par Abhirup Roy et Jaspreet Singh

Lucid LCID.O a prévu une augmentation de la production en 2026 qui pourrait dépasser 50 %, ce qui resterait inférieur au rythme de l'année dernière, et a signalé une perte plus importante que prévu pour le quatrième trimestre mardi, alors que divers revers de la chaîne d'approvisionnement et des tarifs douaniers ont perturbé les plans de fabrication et exacerbé les coûts. .

Les actions de Lucid ont baissé de 5 % après la clôture du marché.

Cette année est cruciale pour Lucid. La société accélère la production de ses véhicules utilitaires sport Gravity récemment lancés et se prépare à lancer une nouvelle plateforme EV de taille moyenne à la fin de l'année, dont le prix de départ devrait être inférieur à 50 000 dollars.

Cette plateforme est considérée comme essentielle pour attirer un plus grand nombre de clients et façonner la route du fabricant de VE de luxe.

Mais les problèmes d'approvisionnement restent une préoccupation, a déclaré Marc Winterhoff, directeur général de Lucid, à Reuters, reconnaissant que l'entreprise était conservatrice avec ses prévisions de production de 25 000 à 27 000 véhicules cette année. En 2025, elle a produit 17 840 véhicules.

"Les chaînes d'approvisionnement, en particulier les longues chaînes d'approvisionnement comme la nôtre, sont toujours sujettes à des surprises", a-t-il déclaré. "C'est une leçon à tirer de 2025. Soyons prudents. Établissons un plan qui, quoi qu'il arrive, pour ainsi dire, pourra être respecté."

M. Winterhoff a également déclaré que les prévisions n'incluaient pas les bénéfices potentiels de la décision de son grand rival Tesla d'arrêter la production de ses berlines phares Model S et de ses SUV Model X.

Outre l'impact des droits de douane élevés imposés sur les importations de pièces automobiles, Lucid, comme certains de ses rivaux, a dû faire face à une pénurie de puces, à des approvisionnements incertains en terres rares et à un incendie survenu en septembre chez un fournisseur d'aluminium.

Motivée en partie par ces défis ainsi que par son engagement envers l'Arabie saoudite, la société a décidé de commencer à fabriquer le véhicule de taille moyenne dans son usine du pays du Moyen-Orient et d'amener la production aux États-Unis plus tard, a déclaré M. Winterhoff.

Le royaume a signé un accord pour acheter jusqu'à 100 000 véhicules à l'entreprise sur une période de 10 ans.

Bien que Lucid ait surmonté certaines des contraintes de production, celles-ci ont entraîné une perte plus importante que prévu pour le quatrième trimestre, ce qui a renforcé la pression exercée sur le fabricant de véhicules électriques pour qu'il réduise ses coûts.

La semaine dernière , Lucid a licencié 12 % de sa main-d'œuvre américaineafin de réduire les coûts dans un marché difficile pour les VE après que les États-Unis ont mis fin au crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les nouveaux VE en septembre. Pour le trimestre clos en décembre, Lucid a fait état d'un bond de 123 % de son chiffre d'affaires, à 522,7 millions de dollars, contre une estimation moyenne de 468 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG. La société a enregistré une perte ajustée de 3,08 dollars par action, contre une perte estimée à 2,62 dollars par action. Poursoutenir la demande, la société a lancé l'année dernière des remises et des offres promotionnelles sur ses berlines de luxe Air, afin de séduire les consommateurs qui réduisent leurs achats importants en raison des coûts d'emprunt élevés.

La société se concentre également sur le développement de son système et de son logiciel d'aide à la conduite, une offre cruciale et potentiellement lucrative que de nombreux constructeurs automobiles s'empressent de proposer à leurs clients. Lucid s'est associé à Uber UBER.N et à la startup de technologie de conduite autonome Nuro l'année dernière, avec l'intention de lancer une flotte de robotaxis .

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
9,9200 USD NASDAQ +5,08%
UBER TECH
71,390 USD NYSE +0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

