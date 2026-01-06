 Aller au contenu principal
Lucid Group et Uber Technologies présentent leur robotaxi
information fournie par AOF 06/01/2026 à 13:52

(AOF) - Lors du CES de Las Vegas, Uber Technologies et Lucid Group ont présenté les véhicules de pré-séries destinés à leur service mondial de robotaxis. Les deux entreprises ont également indiqué que les tests autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape cruciale dans le développement et la validation du service avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

