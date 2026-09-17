Lucid et Bolt s'associent pour déployer 25.000 robotaxis à travers l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur le titre au paragraphe 2)

Le constructeur américain de véhicules électriques Lucid Group LCID.O et la plateforme européenne de mobilité partagée Bolt ont annoncé jeudi qu'ils s'associaient pour déployer des services de transport autonomes à travers l'Europe, dans le but de tirer parti du marché émergent des robotaxis dans la région.

L'action Lucid a progressé de 5,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Ce partenariat illustre la transition du développement des robotaxis, qui passe des programmes pilotes au déploiement commercial, notamment en Europe, où la concurrence s’intensifie à mesure que les entreprises se livrent à une course à la croissance. Uber, Verne et Pony.ai ont lancé des services de robotaxis à Zagreb en août, tandis que Waymo, filiale d’Alphabet, teste des véhicules autonomes à Munich en vue d’un lancement prévu en Allemagne fin 2027.

Bolt prévoit de déployer 25.000 véhicules Lucid entièrement autonomes dans les grandes villes européennes dans le cadre d’une initiative plus large visant à porter sa flotte autonome à 100.000 véhicules d’ici 2035.

Ces véhicules s'appuieront sur la future plateforme « Midsize » de Lucid et devraient intégrer l'architecture pour véhicules autonomes Hyperion de Nvidia.

Lucid et Bolt vont développer conjointement une plateforme de véhicules prête à accueillir un système de conduite autonome, conçue pour l’automatisation de niveau 4 selon la norme SAE, ce qui signifie que les véhicules pourront fonctionner sans aucune intervention humaine dans des conditions et des zones d’exploitation définies.

La division dédiée à la conduite autonome de Bolt contribuera à définir les exigences en matière de véhicules, de logiciels, de sécurité et d’expérience utilisateur, tout en mettant en place l’infrastructure de la flotte, les systèmes d’exploitation et les partenariats avec les villes nécessaires à un déploiement à plus grande échelle. Bolt a l’intention de posséder et d’exploiter cette flotte.

Les deux entreprises ont indiqué qu’elles collaboreraient également avec des partenaires spécialisés dans les technologies de conduite autonome, ainsi qu’avec les régulateurs et les décideurs politiques européens, afin de soutenir ce déploiement.

Lucid a conclu un autre partenariat américain dans le domaine des robotaxis avec Uber et la société de conduite autonome Nuro, dans le cadre duquel Uber s’est engagé à déployer au moins 35.000 véhicules Lucid, notamment le SUV Gravity et des modèles issus de sa future plateforme Midsize, à partir de cette année.