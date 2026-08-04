Lucid déçoit au deuxième trimestre et lance un plan de transformation

Lucid a publié des résultats inférieurs aux attentes et présenté une vaste réorganisation destinée à réduire ses coûts et à améliorer sa trésorerie. Le constructeur de véhicules électriques mise sur une nouvelle stratégie sous l'impulsion de son nouveau directeur général, tout en poursuivant ses projets dans les robotaxis et l'expansion internationale.

Lucid a enregistré au deuxième trimestre une perte de 3,30 dollars par action, supérieure aux 2,46 dollars attendus par les analystes, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 405 millions de dollars, contre un consensus de 416 millions. Le groupe n'a pas publié de nouvelles prévisions pour 2026, son nouveau directeur général, Silvio Napoli, ayant suspendu les objectifs de production afin de réévaluer les opérations de l'entreprise. L'action affiche un recul de X% dans les transactions post-séance.

Le constructeur a présenté un plan de transformation visant à améliorer ses flux de trésorerie de 1,4 milliard de dollars cette année. Celui-ci comprend entre 600 et 800 millions de dollars d'optimisation des stocks, 500 millions de dollars de réduction des dépenses d'investissement et 200 millions de dollars d'économies sur les frais d'exploitation. Au-delà de ces mesures, Lucid souhaite renforcer la maîtrise de ses coûts, améliorer la qualité de ses véhicules et accroître la satisfaction de ses clients.

Le groupe entend également concentrer ses investissements sur plusieurs projets stratégiques, notamment son programme de robotaxis développé avec Uber et Nuro, considéré comme sa priorité, la construction de son usine en Arabie saoudite et le lancement de son futur véhicule de taille intermédiaire. A la fin du trimestre, Lucid disposait de 3 milliards de dollars de liquidités et estime que ses ressources, combinées aux économies prévues, devraient couvrir ses besoins de financement au-delà de 2027.

Au deuxième trimestre, la perte nette a dépassé 1 milliard de dollars, contre 539,4 millions un an plus tôt. La production a progressé de 24%, à 4.774 véhicules, tandis que les livraisons ont augmenté de 19%, à 3.953 unités. Lucid commercialise actuellement la berline Air et le SUV Gravity et poursuit sa réorganisation sous la direction de Silvio Napoli, nommé le 1er juin, après avoir récemment démenti des rumeurs de faillite ou de retrait de la cote.