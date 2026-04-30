LUCIBEL : Report de la publication des comptes annuels 2025

Lucibel informe ses actionnaires du report de la publication de ses comptes annuels 2025, initialement prévue le 30 avril 2026, en raison de l'entrée en redressement judiciaire de Lucibel SA le 13 janvier dernier. Lucibel prévoit de communiquer ses résultats annuels 2025 au plus tard le 30 juin 2026.
A propos de LUCIBEL
Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).
www.lucibel.com
www.lucibelleparis.com
Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI
Contact Lucibel - Relations actionnaires
Séverine Jacquet – Directrice financière
severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70
- SECURITY MASTER Key : m2xuaJ2Xk2nKyptykpybmWZqZ22TmmSWm2fJlGaZZ5fHbW6SlmtlacibZnJonmht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97937-20260430_lucibel_report-publication-comptes-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer