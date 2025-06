LUCIBEL : Lucibel.le Paris s'associe à Zen Détente pour déployer ses solutions de beauté par la lumière à La Réunion

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, poursuit le développement de son réseau de distribution en annonçant une nouvelle implantation à La Réunion, en partenariat avec Zen Détente, acteur local de référence dans le domaine du bien-être.

Depuis plusieurs années, Zen Détente s'est imposée comme un acteur incontournable en matière d'espaces consacrés au bien-être, notamment à travers ses appareils massants haut de gamme. Implantée dans l'ouest de l'île, dans la commune de Saint-Louis, l'entreprise vient d'ouvrir le plus grand magasin dédié au bien-être à La Réunion, avec une surface commerciale de 220 m².

Porteuse d'une exigence en matière de qualité d'expérience de soin, Zen Détente a tenu à nouer un partenariat avec Lucibel.le Paris afin de mettre à disposition de sa clientèle une gamme de produits alliant excellence artisanale et technologique. Le partenariat s'est concrétisé par l'ouverture d'une boutique éphémère proposant les devices signature OVE de Lucibel.le Paris.

Frédéric Granotier, président-fondateur et directeur général de Lucibel, déclare : « Ce partenariat avec Zen Détente reflète l'exigence qui est la nôtre chez Lucibel.le : proposer des soins premium délivrés dans des lieux où la qualité de l'expérience prime. Les espaces de Zen Détente s'y prêtent naturellement, et partagent avec nous une même exigence au service des clients. »

L'implantation de Lucibel à La Réunion confirme la dynamique d'expansion commerciale engagée par Lucibel depuis 2023 et l'engouement que suscite son modèle de soin on-the-go.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

