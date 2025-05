LUCIBEL : Lucibel.le Paris illumine les soirées du Festival de Cannes

À l'occasion du Festival de Cannes 2025, Lucibel.le Paris déploie son Beauty Light Bar et ses devices au cœur des lieux confidentiels de la Croisette. Le leader de la BeautyTech à la française investit cette année la Villa des Ministres et le Majestic, deux adresses emblématiques des soirées cannoises, où se rencontrent les univers du cinéma, de la mode et de la fête.

À la Villa des Ministres, joyau mondain réputé pour son sens des festivités, Lucibel.le Paris vient sublimer un lieu de référence pour le milieu du 7 e art. Dans le vaste jardin de la Villa, les invités du Festival pourront faire l'expérience des produits de la gamme OVE au sein d'un Beauty Light Bar spécialement conçu pour l'occasion.

En face des célèbres marches du Palais des Festivals, Lucibel.le Paris illumine également les soirées du Majestic, mythique 5 étoiles de la Croisette. Cet hôtel bientôt centenaire a tenu à sublimer son charme intemporel en y intégrant des produits de la collection OVE.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, déclare : « Cannes est une vitrine mondiale de l'élégance et de l'innovation. En installant nos Beauty Light Bars et nos devices dans deux lieux aussi singuliers, nous réaffirmons notre vision d'une beauté élégante et expérientielle. Offrir ces instants de bien-être au cœur de la fête, c'est inscrire Lucibel.le Paris dans les nouveaux rituels du bien-être contemporain. »

Cette présence cannoise s'inscrit dans la dynamique d'expansion événementielle de Lucibel.le Paris, qui multiplie les événements dans des lieux d'exception en France et à l'international. Elle confirme le positionnement de la marque comme référence incontournable de la BeautyTech en France, mêlant innovation et art de vivre.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

