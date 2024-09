LUCIBEL : Lucibel.le Paris à l'honneur des salons du luxe pour la rentrée 2024

Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce sa participation à deux salons prestigieux de la rentrée 2024 : Maison & Objet , du 5 au 9 septembre, et Who's Next , du 8 au 10 septembre.

Dans le cadre de la stratégie d'expansion commerciale du groupe, Lucibel.le Paris participe à deux salons dédiés aux mondes du luxe, de l'art de vivre et de la cosmétique. Ces événements, conçus pour rassembler les acteurs à l'origine des dernières tendances créatives, se distinguent par une curation commerciale exigeante, à destination d'un public composé de clients particuliers, d'acheteurs professionnels internationaux, d'influenceurs et de journalistes.

Du 5 au 9 septembre, Lucibel.le Paris a ainsi été présente au salon Maison & Objet , qui s'attache à mettre en avant l'innovation et l'ambition esthétique dans les domaines de la décoration, du design et de l'art de vivre. Au cœur de cet événement, Lucibel.le Paris a exposé les devices de la gamme OVE et a proposé une sélection dédiée de soins au sein de l'espace VIP des Galeries Lafayette, conçu spécialement pour les clients à hautes exigences.

Lucibel.le Paris participe également au salon Who's Next qui se déroule du 8 au 10 septembre Porte de Versailles, et qui réunit les principaux acteurs des univers de la mode et de la beauté. Sélectionnée pour être au centre du pavillon d'exposition dédié à la cosmétique de l'événement, la Villa Beauté, Lucibel.le Paris y propose des formules de soins exclusives et y présente les différents dispositifs OVE. En parallèle, la marque dispose d'un corner propriétaire au sein du salon - l'espace B23 - au sein duquel elle met l'ensemble de sa gamme à disposition du public.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, a déclaré : « La place exceptionnelle qui nous est réservée dans ces salons témoigne de la reconnaissance de Lucibel.le Paris comme un acteur de référence des tendances cosmétique et luxe de cette rentrée 2024. Ces opportunités de mettre en lumière la gamme OVE au sein de cadres privilégiés s'inscrivent pleinement dans notre stratégie d'expansion commerciale. »

Par sa présence au sein d'événements prescripteurs, Lucibel.le Paris conforte sa position centrale au sein du paysage de la BeautyTech.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé dans la région de Rouen, le Groupe dispose d'un site de production situé en région parisienne.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

