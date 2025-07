LUCIBEL : L'activité du 1er semestre traduit les effets de la restructuration engagée et d'une trajectoire industrielle assumée

1 er semestre 2025 : stabilisation de l'activité à -4 % par rapport au 1 er semestre 2024

Finalisation des ajustements opérationnels post-restructuration

Données en K€ non auditées 1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Variation

(K€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 3 014 3 139 (125) -4%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel reflète une stabilisation globale de l'activité, à l'issue d'un cycle de réorganisation entamé fin 2024 . Il s'établit à 3 M€ au 1 er semestre 2025, en repli modéré de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Les activités scénographiques du Groupe , dont la majeure partie est réunie sous la marque Procédés Hallier , font preuve d'une résilience solide. Leur performance s'appuie sur le recentrage industriel engagé début 2025, marqué par la l'intégration des activités de Lucibel Pro au site de Montreuil. Cette concentration stratégique et géographique permet aujourd'hui une meilleure mutualisation des ressources et une fluidité renforcée dans la conduite des projets. À ce titre, Procédés Hallier affiche un chiffre d'affaires stable, avec un retrait limité à 1 % par rapport au 1 er semestre 2024, tandis que Lucibel Pro profite d'ores et déjà pleinement de cette nouvelle structure optimisée, qui se traduit par une progression de 12 % de son activité par rapport au 1 er semestre 2024.

La verticale cosmétique , portée par Lucibel.le Paris , a engagé début 2025 une externalisation stratégique de sa fabrication . Cette décision accompagne la montée en gamme de l'offre et l'évolution du modèle de distribution, nécessitant une réorganisation industrielle en profondeur. Ces adaptations ont temporairement ralenti le rythme de fabrication, entraînant un repli conjoncturel de 25 % de l'activité au 1 er semestre 2025. La stabilisation de ce nouveau dispositif permettra, dès le début du 2 nd semestre, un retour à la dynamique de croissance de la filiale.

Le 1 er semestre 2025 avait pour objectif prioritaire la consolidation opérationnelle du Groupe, après la phase active de restructuration lancée fin 2024. Les ajustements organisationnels sur la verticale cosmétique sont désormais achevés, tout comme la réorganisation autour du site unique de Montreuil pour les activités éclairage. La mise en place de ces deux leviers de performance permet au Groupe d'aborder la 2 nde moitié de l'exercice avec une base industrielle plus lisible et adaptée à ses ambitions de développement.

Perspectives 2025

À la mi-année, le Groupe a finalisé sa restructuration et entend désormais renouer avec une dynamique d'activité accrue.

Sur la verticale cosmétique, Lucibel.le Paris poursuivra son expansion selon trois axes : élargissement de sa présence dans des lieux emblématiques et intensification des opérations événementielles de prestige.

Sur la verticale scénographique, Procédés Hallier aborde le 2 nd semestre avec une capacité industrielle consolidée et une ambition accrue. Les innovations muséographiques développées ces derniers mois, notamment dans le champ de la sublimation chromatique, permettront à la marque de renforcer sa position sur le segment premium de l'éclairage culturel. Procédés Hallier entend capitaliser sur son savoir-faire technologique à travers des partenariats actifs avec plusieurs institutions culturelles de premier plan.

Prochaine communication

30 octobre 2025 avant Bourse : publication des résultats semestriels

