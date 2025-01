LUCIBEL : Chiffre d'affaires annuel 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 : 6,3 M€, en baisse de 30 % par rapport à 2023

Rebond de l'activité attendu en 2025 grâce à un modèle opérationnel renforcé par la restructuration mise en place au dernier trimestre 2024 et par une gamme de produits élargie

Données en K€ non auditées

Chiffre d'affaires consolidé 2024 2023 Variation K€ Variation (%) 1 er semestre 3 139 5 006 (1 868) -37% 2 nd semestre 3 190 4 029 (838) -21% Total annuel 6 329 9 035 (2 706) -30%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lucibel s'établit pour l'exercice 2024 à 6,3 M€, enregistrant une baisse de 30 % par rapport à 2023, qui s'explique par un environnement de marché difficile.

Les évolutions des deux verticales sont les suivantes :

La verticale Lumière scénographique , portée par Procédés Hallier , a enregistré une baisse de 20 %, principalement due à la réduction des budgets publics dans le monde muséographique et à la réaffectation de ces derniers à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, l'entreprise a poursuivi ses efforts en R&D, notamment avec le lancement du dispositif de sublimation chromatique Marco Polo, qui renforce son positionnement sur le marché de l'éclairage muséographique premium. L'activité de la Business Unit Projets Spéciaux se maintient en dépit du report d'un certain nombre de livraisons de projets sur 2025.

Sur la verticale Lumière cosmétique , Lucibel.le Paris enregistre une diminution de 36 % de son chiffre d'affaires, conséquence directe de la baisse des commandes liées au partenariat avec Dior. En réaction à cette évolution constatée dès le 1 er semestre 2024, Lucibel.le Paris a accéléré sa stratégie de déploiement des nouveaux produits de la gamme OVE, présentés lors de l' Innovation Day du Groupe en début d'année. L'année 2024 a été marquée par un développement actif du réseau de distribution, avec l'ouverture de Beauty Light Bars dans des endroits prestigieux tels que le centre commercial Beaugrenelle à Paris. L'extension de la gamme OVE a également permis à la filiale de nouer des partenariats commerciaux avec de nouveaux types d'acteurs, comme en témoigne le référencement du OVE Mini au sein de l'enseigne Nature & Découvertes dès la fin de l'année 2024.

Enfin, les activités historiques ont poursuivi leur repli, en phase avec le repositionnement du Groupe sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Perspectives 2025

Au cours du dernier trimestre 2024, Lucibel a entrepris une transformation industrielle majeure, conduisant à une rationalisation de sa production. Cette réorganisation repose sur deux axes majeurs :

Regroupement de la fabrication des activités « éclairage » sur un même site : les produits de la gamme Lucibel Pro sont désormais fabriqués sur le site de Procédés Hallier à Montreuil, ce qui va permettre de rationaliser les coûts de production et de créer des synergies au sein de la verticale Lumière scénographique du Groupe.

Externalisation de la production cosmétique : la fabrication des dispositifs cosmétiques a été confiée à un acteur reconnu pour son expertise dans la fabrication d'équipements électroniques en Normandie. Ce partenariat va permettre à Lucibel de réduire significativement les coûts liés à la certification médicale de ses dispositifs et de recentrer ses ressources internes sur le développement technologique et l'innovation.

Sur la verticale Lumière scénographique , la fin du fléchage prioritaire des financements publics vers les Jeux Olympiques et le développement continu de l'export devraient favoriser une reprise de l'activité. L'entreprise entend également capitaliser sur le lancement de ses nouveaux produits, qui renforcent sa position de leader de l'éclairage muséographique et qui permettront de capter des opportunités à plus forte valeur ajoutée auprès des institutions culturelles. La BU Projets Spéciaux accompagnera ce dynamisme par la concrétisation de plusieurs contrats stratégiques remportés en 2024.

Sur la verticale Lumière cosmétique , Lucibel.le Paris entend poursuivre son expansion en s'appuyant sur sa présence étendue dans des enseignes prestigieuses afin de rendre visibles ses nouveaux devices et d'accélérer leur commercialisation. Par ailleurs, Lucibel.le Paris a engagé une dynamique partenariale visant à concevoir des produits sur mesure pour des marques de luxe désireuses d'intégrer la Beauty Tech à leur offre.

Renforcé par sa restructuration et sa stratégie de recentrage sur des marchés porteurs, le Groupe Lucibel aborde 2025 avec confiance et détermination, mettant à profit les bases solides posées en 2024 pour retrouver une trajectoire de croissance et d'amélioration de la rentabilité.

Prochaines communications & évènements à venir

Les résultats annuels 2024 seront publiés le 30 avril 2025 après Bourse.

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel. com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

