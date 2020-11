Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucerne Capital conteste l'offre de rachat d'Altice Europe NV par Next Private Reuters • 30/11/2020 à 06:09









30 novembre (Reuters) - * LUCERNE CAPITAL CONTESTE L'OFFRE FORMELLE DE NEXT PRIVATE POUR RACHETER ALTICE EUROPE NV * LUCERNE CAPITAL DIT PENSER QUE LA STRUCTURE DE L'OFFRE VIOLE LE DROIT NÉERLANDAIS ET LES DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00% ALTICE USA-A NYSE +1.08%