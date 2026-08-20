LSI Industries en hausse grâce à l'acquisition de Royston, qui stimule les ventes, et à des résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action de LSI Industries LYTS.O , société spécialisée dans les produits d'éclairage et le graphisme, progresse de 4,8 % à 25,23 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 38 cents au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 36 cents – données LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 234,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 155,1 millions il y a un an, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s'élevaient à 222,7 millions de dollars

** LYTS indique que l’acquisition de Royston a stimulé la croissance à court terme du chiffre d’affaires et des bénéfices de la société, la plateforme ayant contribué à améliorer l’expérience client

** La société annonce également le départ à la retraite de James E. Galeese, directeur financier , qui quittera ses fonctions; la société nommera son successeur au cours du premier semestre 2027

** La société s'attend à ce que les dépenses des chaînes de supermarchés restent soutenues au cours de l'exercice 27

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 31,3 % depuis le début de l’année