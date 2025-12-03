LSEG va intégrer des données financières dans ChatGPT dans le cadre de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 3)

LSEG LSEG.L va intégrer ses données financières et analytiques dans ChatGPT et mettre l'outil d'entreprise OpenAI à la disposition de ses employés, a-t-il déclaré mercredi, renforçant ainsi sa volonté d'intégrer l'intelligence artificielle dans les marchés financiers.

Le fournisseur de données et d'analyses permettra aux utilisateurs de ChatGPTdisposant d' un identifiant LSEG d'accéder aux données de marché et au contenu des actualités à partir de produits tels que Workspace et Financial Analytics dans l'application ChatGPT, en commençant par un déploiement progressif à partir de la semaine du 8décembre.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de LSEG visant à distribuer plus largement ses données sous licence par le biais de plateformes d'IA, alors que les entreprises de services financiers s'efforcent d'adopter des outils d'IA générative capables d'analyser rapidement de grandes quantités d'informations sur les marchés et de fournir plus rapidement des informations aux traders et aux analystes.

LSEG a déclaré que son contenu prêt pour l'IA sera accessible par le biais d'un connecteur Model Context Protocol, qui sert d'adaptateur universel pour les modèles d'IA afin d'assurer une communication transparente avec divers outils et données.

Reuters fournit des informations sur le produit Workspace de LSEG.