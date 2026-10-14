LSEG s'associe à NVIDIA pour accélérer le traitement des données de marché

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Le London Stock Exchange Group

LSEG.L a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec NVIDIA NVDA.O afin d’aider les institutions financières à traiter et analyser plus rapidement et à grande échelle d’importants volumes de données de marché issues de l’historique des cotations (Tick History).

Le LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d'actualités et de données « Workspace » ainsi que pour d'autres produits.