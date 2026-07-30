LSEG resserre sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires après un semestre "exceptionnel" pour les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec citation d'un analyste et graphiques)

* Réduction de la fourchette de croissance du résultat annuel à 7,0 % - 7,5 %

* À comparer avec la fourchette précédente de 6,5 % à 7,5 %

* Le résultat total du premier semestre, hors recouvrements, progresse de 8,4 %

* LSEG prévoit un nouveau rachat d'actions d'un montant de 1,35 milliard de livres sterling

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a resserré jeudi sa fourchette de prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, la ramenant à une fourchette comprise entre 7,0 % et 7,5 %, après qu'une forte hausse de l'activité boursière lui a permis de dépasser légèrement les attentes du marché concernant le chiffre d'affaires du premier semestre.

L'opérateur de la Bourse de Londres avait auparavant prévu une croissance organique, à taux de change constant, du résultat total, hors recouvrements, dans la partie haute d'une fourchette comprise entre 6,5 % et 7,5 %.

Les analystes prévoient que le résultat de LSEG, hors recouvrements, progressera de 7,8 % sur l'année, mais que cette croissance ralentira à 6,8 % en 2027.

L'action LSEG reculait de 1,9 % à 90,26 £ à 07h03 GMT. La guerre en Iran , qui en est désormais à son cinquième mois, a entraîné une forte hausse de l’activité de transactions sur toutes les principales classes d’actifs, ce qui a profité à l’activité « Marchés » de LSEG, qui bénéficie généralement d’une telle volatilité.

"Nos activités de marchés ont connu un premier semestre exceptionnel, enregistrant une croissance à deux chiffres grâce à des investissements soutenus", a déclaré le directeur général David Schwimmer, ajoutant que LSEG n’avait "jamais été aussi bien positionnée pour sa croissance future".

Pour le semestre clos en juin, le résultat total hors recouvrements a progressé de 8,4 %, contre des prévisions de 8,3 %. LSEG, qui a subi la pression de l’investisseur activiste Elliott , s’est également efforcée publiquement de répondre aux inquiétudes de certains actionnaires qui craignent que l’IA n’ait un impact sur la tarification et la part de marché de son activité de données.

Son activité de données et d’analyse a enregistré une croissance organique de 5,1 % au deuxième trimestre.

"Douze mois après que les inquiétudes liées à l’IA ont commencé à peser sur l’action LSEG, l’amélioration continue des résultats financiers devrait contribuer à rassurer le marché sur le fait que ces vulnérabilités ont été exagérées", a déclaré Ben Bathurst, analyste chez RBC, dans une note.

LSEG prévoit une croissance de la marge EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d’environ 100 points de base, contre une hausse de 80 à 100 points de base prévue précédemment.

Le groupe a également annoncé son intention de procéder à un nouveau rachat d’actions d’un montant de 1,35 milliard de livres sterling (1,8 milliard de dollars), qui devrait être finalisé d’ici février de l’année prochaine, et a augmenté son dividende de 17 %.

Reuters fournit des informations pour le terminal d’actualités et de données de LSEG, Workspace, ainsi que pour d’autres produits.

(1 dollar = 0,7496 livre)