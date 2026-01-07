Lowe's et Wayfair en hausse après que Barclays a relevé sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions des détaillants Lowe's LOW.N en hausse de ~2% à 251,18 $, Wayfair W.N en hausse de ~1% à 110,97 $

** Barclays relève la recommandation des actions de "pondération égale" à "surpondérer", se montrant optimiste quant au secteur américain de l'amélioration de l'habitat et de l'ameublement à l'approche de 2026

** La société de courtage anticipe une amélioration progressive de la demande de biens discrétionnaires par rapport aux produits de première nécessité, avec la possibilité d'un léger coup de pouce grâce aux économies d'impôts pour les consommateurs et aux réductions de taux à venir

** Cependant, Barclays indique que la reprise dans le segment de l'amélioration de l'habitat reste péniblement lente, l'accessibilité étant un problème majeur et aucune raison de s'attendre à un grand changement pour le moment

** Relève l'objectif de cours (PT) sur LOW à 285 $ (contre 259 $), et voit un potentiel de hausse lié aux conditions météorologiques, notamment une saison des ouragans normale qui devrait stimuler les ventes en 2026

** Relève l'objectif de cours (PT) sur W à 123 $ contre 104 $, et estime qu'une plus grande confiance dans la performance de la part de marché de W ainsi que son exposition aux consommateurs à revenus moyens devraient également lui permettre de bénéficier des remboursements d'impôts cette année

** LOW a baissé de 2,3 %, tandis que W a augmenté de 126,6 % en 2025