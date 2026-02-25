Lowe's dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de Lowe's Cos LOW.N ont dépassé les estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre mercredi, aidées par la demande soutenue des professionnels de la construction qui a amorti les dépenses de bricolage.

Les ventes des magasins de bricolage ont augmenté de 1,3 % au cours du trimestre clos le 30 janvier, dépassant les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur une croissance de 0,4 %, selon les données compilées par LSEG.