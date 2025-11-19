Lowe's abaisse ses prévisions de profit pour 2025
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 13:27
Ainsi, la chaine de rénovation résidentielle n'attend plus qu'un BPA ajusté d'environ 12,25 dollars, contre une fourchette cible de 12,20 à 12,45 dollars auparavant, et une marge opérationnelle ajustée de 12,1%, et non plus de 12,2 à 12,3%.
Home Depot explique actualiser ses perspectives de résultat opérationnel pour 2025 'afin de refléter l'incertitude persistante dans l'environnement macroéconomique', les perspectives mises à jour incluant également les attentes concernant FBM.
Si le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel de 86 milliards de dollars (et non plus de 84,5 à 85,5 milliards), ses ventes en données comparables devraient rester stables (contre une croissance de 0 à +1% attendue précédemment).
Au titre de son 3e trimestre, il publie un BPA ajusté en hausse de 5,9% à 3,06 USD, supérieur au consensus, pour des revenus de 20,8 MdsUSD, en hausse de 0,4% en comparable, avec notamment une croissance de 11,4% des ventes en ligne.
'L'entreprise a réalisé un nouveau trimestre de ventes comparables positives, et nous commençons novembre sur la même tendance, malgré des vents contraires liés à l'activité des ouragans l'année précédente', indique son PDG Marvin Ellison.
