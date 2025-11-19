 Aller au contenu principal
Lowe's abaisse ses prévisions de profit pour 2025
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 13:27

A l'image de son concurrent Home Depot la veille, Lowe's Companies fait part d'un abaissement de ses prévisions de rentabilité pour l'exercice en cours, en marge de la publication de ses résultats pour son 3e trimestre 2025.

Ainsi, la chaine de rénovation résidentielle n'attend plus qu'un BPA ajusté d'environ 12,25 dollars, contre une fourchette cible de 12,20 à 12,45 dollars auparavant, et une marge opérationnelle ajustée de 12,1%, et non plus de 12,2 à 12,3%.

Home Depot explique actualiser ses perspectives de résultat opérationnel pour 2025 'afin de refléter l'incertitude persistante dans l'environnement macroéconomique', les perspectives mises à jour incluant également les attentes concernant FBM.

Si le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel de 86 milliards de dollars (et non plus de 84,5 à 85,5 milliards), ses ventes en données comparables devraient rester stables (contre une croissance de 0 à +1% attendue précédemment).

Au titre de son 3e trimestre, il publie un BPA ajusté en hausse de 5,9% à 3,06 USD, supérieur au consensus, pour des revenus de 20,8 MdsUSD, en hausse de 0,4% en comparable, avec notamment une croissance de 11,4% des ventes en ligne.

'L'entreprise a réalisé un nouveau trimestre de ventes comparables positives, et nous commençons novembre sur la même tendance, malgré des vents contraires liés à l'activité des ouragans l'année précédente', indique son PDG Marvin Ellison.

Valeurs associées

LOWE'S COM
219,790 USD NYSE 0,00%
