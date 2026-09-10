Lovesac recule après avoir publié des prévisions annuelles inférieures aux estimations

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10 septembre - ** L'action de la marque d'ameublement Lovesac

LOVE.O recule de 12,7% à 14 dollars en pré-ouverture

** La marque d'ameublement prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires net compris entre 690 et 710 millions de dollars, soit un montant inférieur à l'estimation moyenne des analystes (715,3 millions), selon les données compilées par LSEG

** Elle prévoit un chiffre d’affaires net compris entre 140 et 150 millions de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations de 160 millions de dollars

** Le directeur général, Shawn David Nelson, invoque les conditions inégales du secteur

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 161,2 millions de dollars, est inférieur aux estimations de 165,5 millions de dollars

** Les six sociétés de courtage attribuent toutes à l’action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure; le cours-cible médian est de 22 dollars

** Depuis la clôture précédente, l'action affiche une hausse de 8,7% depuis le début de l'année