Louis Vuitton a augmenté ses prix de 5%- Dir Fin. LVMH Reuters • 27/07/2020 à 19:15









27 juillet (Reuters) - * LOUIS VUITTON A AUGMENTÉ GLOBALEMENT SES PRIX D'ENVIRON 5% FIN JUIN-DÉBUT JUILLET - DIR FINANCIER LVMH Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.58%