Louis Hachette: croissance de 5% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Louis Hachette Group, la maison-mère de Lagardère et de Prisma Media, revendique un bon début d'année 2025 avec un chiffre d'affaires de 2,05 milliards d'euros, en croissance soutenue de 5% (+4% en données comparables) grâce à l'ensemble de ses activités.



Lagardère a réalisé un CA de 1,98 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en progression de 5,1% en publié et 4,1% en données comparables (dont +4,6% pour Publishing, +3,9% pour Travel Retail et +3,6% pour les autres activités).



De son côté, le CA de Prisma Media s'est tassé de 3,2% à 69 millions d'euros en données publiées (-4,4% en données comparables) du fait notamment du déclin structurel du marché de la diffusion papier (abonnement et ventes au numéro).





Valeurs associées LOUIS HACHETTE GROUP 1,3590 EUR Euronext Paris +0,33%