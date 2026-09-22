Lotus Bakeries toujours bien orienté, nouvelle collaboration avec Mondelez

L'action Lotus Bakeries aligne une seconde séance de progression mardi à la Bourse de Bruxelles après que le géant américain de l'agroalimentaire Mondelez a annoncé le lancement d'une nouvelle boîte de truffes Toblerone fourrées de ses spéculoos Biscoff.

Le produit combine l'enrobage en chocolat au lait et les éclats de nougat au miel et aux amandes caractéristiques de la marque suisse à un coeur fondant composé de la pâte à tartiner du biscuitier belge.

Cette création s'inscrit dans le sillage de l'accord de partenariat conclu en 2024 entre les deux groupes, et qui s'est déjà traduit par la commercialisation de plusieurs confiseries en commun, sous les marques Côte d'Or ou Milka entre autres, depuis l'an dernier.

Pour les deux groupes, l'objectif est d'exploiter la notoriété croissante de leurs signatures respectives auprès d'une clientèle mondiale.

"Les consommateurs recherchent des associations originales de saveurs familières, et cette collaboration repose sur la synergie de deux marques emblématiques", a expliqué Iain Livingston, le responsable de la marque Toblerone chez Mondelez.

De son côté, Isabelle Maes, la directrice marketing de Lotus Bakeries, a souligné que ce partenariat permet d'intégrer le célèbre biscuit caramélisé belge au sein d'un format totalement nouveau, tout en renforçant la présence internationale et la désirabilité de la marque.

Partenariat exclusif dans la distribution avec Costco

Face à une forte pression inflationniste sur les matières premières agricoles, au premier rang desquelles figurent le cacao et le sucre, les géants de l'agroalimentaire cherchent à maximiser la valeur de leur portefeuille en misant sur le segment haut de gamme, dont la progression surpasse actuellement celle de la confiserie classique.

Afin de soutenir ce déploiement, Mondelez a conclu une première historique en scellant un accord de distribution exclusif à l'échelle mondiale avec l'enseigne américaine de semi-gros Costco.

Le format principal de 495 grammes sera distribué en exclusivité dans ses magasins d'entrepôt à travers dix marchés stratégiques, dont les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni et l'Australie, tandis qu'un format plus petit de 180 grammes sera proposé dans les circuits traditionnels de plusieurs pays européens.

Sur Euronext Bruxelles, le titre Lotus Bakeries progressait de 0,5% mardi après avoir grimpé de plus de 4% hier dans le sillage d'une initiation à l'achat des analystes de Jefferies. A New York, Mondelez gagnait 1,2%, portant à plus de 13% ses gains depuis le début de l'année.