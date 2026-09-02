Lottomatica-Cirsa, un mariage qui rebat les cartes du jeu

Les deux groupes ont annoncé leur rapprochement dans le cadre d'une fusion intégralement en actions, qui doit donner naissance au deuxième opérateur coté mondial des jeux et paris sportifs, avec environ 2 MdsEUR d'Ebitda ajusté pro forma. L'annonce entraîne un important ajustement des cours : Lottomatica recule de 10% à Milan tandis que Cirsa gagne 17%

Le rapprochement de Lottomatica et CIRSA vise à créer un leader incontesté des jeux en Italie et en Espagne, tout en bénéficiant de positions de premier plan dans d'autres zones géographiques à très forte croissance, assurent les partenaires.

Concrètement, les actionnaires de Cirsa recevront 0,668 action Lottomatica pour chaque titre détenu, ce qui implique une prime de 21% et une valorisation des capitaux propres de 2,8 milliards d'euros. Ils posséderont environ 32,5% du nouvel ensemble, contre 67,5% pour les actionnaires actuels de Lottomatica, tandis que Blackstone transférera sa participation dans la nouvelle entité et restera l'actionnaire principal avec 24% du capital. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre 2027.

Ce rapprochement devrait générer environ 115 MEUR de synergies annuelles à plein régime dans les trois années suivant sa réalisation. Lottomatica entend par exemple utiliser ses capacités technologiques et numériques pour accélérer le développement en ligne de Cirsa. "Nous voyons une opportunité convaincante de nous appuyer sur les forces des deux organisations", souligne Laurence Van Lancker, directeur général adjoint et directeur financier de Lottomatica.

Cirsa versera par ailleurs un dividende extraordinaire de 262 MEUR avant la fusion, tandis qu'un retour de capital de 744 MEUR est prévu après l'opération. Le conseil de Lottomatica envisage quant à lui jusqu'à 4 MdsEUR de retours de capitaux au cours des trois années suivant la finalisation.

"Cette opération témoigne de l'accélération de la consolidation dans le secteur européen des jeux, alors que la hausse de la fiscalité, le durcissement de la réglementation et l'augmentation des coûts technologiques et de conformité renforcent les avantages liés à la taille critique", souligne Savitri Kakkar, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Jefferies reste à l'achat sur les deux valeurs

Selon Jefferies, les actionnaires devront encore être convaincus des bénéfices du rapprochement avec Cirsa, compte tenu de son exposition aux activités physiques et à l'Amérique latine. Le broker estime que les investisseurs devraient notamment se concentrer sur la dilution du profil de croissance en ligne et du positionnement purement italien de Lottomatica.

Jefferies juge néanmoins la valorisation de Cirsa "peu exigeante", autour de 6 fois l'EV/EBITDA 2026 avant synergies, ce qui pourrait constituer un point de référence utile pour les fusions-acquisitions dans le secteur, ajoute-t-on d'ailleurs chez AlphaValue.

Les analystes de Jefferies considèrent aussi que la transaction est rendue plus attractive par les importants retours de capitaux prévus, qui pourraient représenter environ 50% de la capitalisation boursière pro forma sur les trois années suivant la finalisation.

Enfin, le broker américain souligne que les solides flux de trésorerie de Cirsa pourront désormais être utilisés pour financer des rachats d'actions du futur groupe élargi, alors que le flottant de Cirsa est actuellement limité.

Dans ces conditions, Jefferies confirme son conseil "achat" sur les deux titres, avec un objectif de cours inchangé de 35,50 EUR pour Lottomatica et de 20 EUR pour Cirsa.