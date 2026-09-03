Lottomatica-Cirsa : la "cash machine" séduit mais le changement de profil interroge

Selon les analystes, la baisse de Lottomatica (-7,6% hier à la clôture) après l'annonce de son rapprochement avec CIRSA (qui a gagné 18,4% de son côté) ne traduit pas nécessairement un rejet de l'opération. Après avoir échangé avec de nombreux investisseurs, Jefferies constate au contraire que les avantages financiers de la fusion sont plutôt bien accueillis, notamment la hausse attendue du bénéfice par action et du cash-flow, les 115 millions d'euros de synergies annuelles et la perspective de redistribuer jusqu'à 4 milliards d'euros aux actionnaires dans les trois années suivant l'opération. Certains investisseurs jugent même les objectifs de synergies "prudents".

En réalité, les principales réserves exprimées par les investisseurs portent surtout sur le changement de profil de Lottomatica, rapporte Jefferies. En effet, jusqu'à présent, le groupe pouvait être considéré comme une histoire de croissance essentiellement italienne, fortement exposée aux jeux en ligne. Avec CIRSA, il intégrera davantage de casinos physiques ainsi qu'une présence importante en Amérique latine, des activités jugées moins dynamiques.

Certains actionnaires craignent donc une dilution du profil de croissance et auraient préféré une acquisition davantage tournée vers le numérique, notent les analystes.

Jefferies relève également plusieurs incertitudes entourant la réalisation de l'opération, notamment le traitement fiscal du dividende exceptionnel de 1,56 euro, la nécessité d'obtenir l'approbation des deux tiers des actionnaires de Lottomatica et les différentes autorisations réglementaires.

En revanche, le courtier considère que la future participation de Blackstone dans le nouvel ensemble (environ 24%) ne constitue pas, à ce stade, une inquiétude majeure. Le fonds sera soumis à une période de conservation de trois mois et une éventuelle cession ultérieure de ses titres est même considérée par certains investisseurs comme une possible opportunité d'entrée.

Jefferies rapporte enfin qu'une partie importante des actionnaires de Lottomatica connaît encore mal CIRSA. Par conséquent, la perception de l'opération pourrait évoluer à mesure que les investisseurs se familiariseront avec le groupe espagnol.

Jefferies reste à l'achat sur les deux groupes

Dans ce contexte, Jefferies confirme son conseil "achat" sur Lottomatica, avec un objectif de cours inchangé à 35,50 EUR.

Le broker estime que le rapprochement avec Cirsa crée une forte capacité de génération de trésorerie, avec un rendement pro forma du FCF à deux chiffres et une relution attendue du BPA et du FCF de respectivement 15% et 18% après pleine réalisation des synergies.

Selon Jefferies, les 4 MdsEUR de retours aux actionnaires prévus sur les trois années suivant l'opération pourraient porter la relution à plus de 50%, tout en générant un rendement annuel pour l'actionnaire dans le milieu de la fourchette à deux chiffres.

Le bureau d'études juge enfin la valorisation peu exigeante, autour de 10 fois les bénéfices, et estime qu'à multiple inchangé, le BPA attendu en 2030 après les retours de capitaux pourrait faire ressortir une valeur proche de 50 EUR par action.

Par ailleurs, Jefferies confirme son conseil Achat sur le titre Cirsa, avec un objectif de cours inchangé à 20 EUR.

Le broker souligne la croissance régulière de Cirsa, sa forte génération de trésorerie et le potentiel de réduction de la décote de valorisation liée à la présence de Blackstone au capital.

Peu avant 10h, le titre Lottomatica reculait de près de 2% à Paris tandis que Cirsa reculait de 0,4%.