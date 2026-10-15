Lors d'une réunion d'Anthropic avant son introduction en bourse : des casquettes « Thinking », un chiffre d'affaires en forte hausse, aucune extinction de l'humanité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 16,8 milliards de dollars, après 11,6 milliards au deuxième trimestre, selon des investisseurs potentiels

* Anthropic indique aux investisseurs potentiels qu'elle est rentable sur une base ajustée au troisième trimestre, selon les participants à la réunion

* La société vise une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars pour son introduction en bourse prévue

(Ajout de détails issus de l'événement aux paragraphes 4 à 7)

par Milana Vinn et Krystal Hu

Anthropic a déclaré mercredi à des investisseurs potentiels que son chiffre d’affaires au troisième trimestre avait bondi de 45 % par rapport au trimestre précédent, ont indiqué deux personnes ayant assisté à une journée dédiée aux investisseurs, une annonce qui pourrait apaiser les inquiétudes du marché concernant les coûts colossaux liés au développement de systèmes d’IA.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre est passé à 16,8 milliards de dollars, contre 11,6 milliards au deuxième trimestre et 4,7 milliards au premier trimestre, ont précisé ces sources. Anthropic a indiqué au groupe que la société était rentable sur une base ajustée au troisième trimestre, ont-elles ajouté.

La réunion organisée à San Francisco avait pour but de familiariser les investisseurs potentiels d’Anthropic avec l’entreprise avant son introduction en bourse très attendue.

Cette introduction en bourse devrait précéder celle de son concurrent OpenAI, faisant d’Anthropic un premier test de l’appétit des investisseurs pour des développeurs d’IA fortement déficitaires mais visant une expansion à très grande échelle. Son entrée en bourse devrait être repoussée jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de novembre , a rapporté Reuters.

Les participants à l’événement de mercredi ont rencontré le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, et le directeur financier, Krishna Rao, et sont repartis optimistes quant à la croissance rapide du chiffre d’affaires de l’entreprise et à son chemin vers la rentabilité, ont déclaré certains d’entre eux à Reuters en quittant le siège social dans la soirée.

M. Amodei a réaffirmé l’importance accordée par l’entreprise à la sécurité de l’IA, mais a évité de mentionner les menaces d’extinction de l’humanité, a indiqué une personne du groupe. Dans son prospectus consulté par Reuters le mois dernier, Anthropic avait averti qu’une IA avancée pourrait présenter « des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité ».

Mercredi, cependant, les dirigeants d’Anthropic ont expliqué comment l’entreprise utilisait son IA pour soutenir ses propres activités, notamment en concevant une puce sur mesure. L’entreprise a distribué des casquettes aux participants, dont certaines portaient l’inscription « thinking ».

L’entreprise table sur un chiffre d’affaires annuel de 110 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, a déclaré une autre personne ayant assisté à l’événement.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires.

Les finances des entreprises spécialisées dans l’IA font l’objet d’une surveillance accrue, alors qu’elles investissent massivement dans les puces, les centres de données et la puissance de calcul nécessaires au développement et à l’exploitation de modèles de plus en plus puissants.

Visant une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, Anthropic cherche à convaincre les investisseurs que la croissance fulgurante de son chiffre d’affaires finira par dépasser les coûts colossaux liés à la construction et à l’exploitation de systèmes d’IA.

L’année dernière, le chiffre d’affaires d’Anthropic a été multiplié par douze pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, alors même que l’entreprise a enregistré une perte d’exploitation de plus de 8 milliards de dollars, hors dépréciations de divers passifs principalement liés à des levées de fonds antérieures, a rapporté Reuters en exclusivité le mois dernier.

L’entreprise s’est engagée à investir au moins 518 milliards de dollars sur une période de dix ans dans les services cloud, le calcul et les infrastructures.

Fondée par d’anciens dirigeants d’OpenAI, Anthropic s’est imposée comme l’un des principaux développeurs d’IA générative grâce à sa famille de modèles « Claude ». Son expansion a été soutenue par Google GOOGL.O d’Alphabet et Amazon AMZN.O , qui sont à la fois des investisseurs, des fournisseurs de puissance de calcul et d’importants partenaires de distribution, ainsi que des concurrents dans le domaine de l’IA.

Anthropic a également cherché à se démarquer en mettant l’accent sur la sécurité de l’IA, mettant en garde contre les dangers posés par des systèmes de plus en plus performants, tout en participant à la course au développement et à la commercialisation de modèles plus puissants.

Ses recherches ont révélé que ses propres agents d’IA avaient adopté des comportements inquiétants dans des environnements de test, notamment en divulguant des informations sensibles et en sabotant du code, bien que l’entreprise ait déclaré n’avoir constaté aucune preuve d’un tel dérapage dans les déploiements en conditions réelles.

C’est le Financial Times qui a été le premier à révéler mercredi le chiffre d’affaires du troisième trimestre.