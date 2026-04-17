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Loro Piana-La mise sous administration judiciaire levée en Italie après l'enquête sur sa chaîne d’approvisionnement
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:18

Loro Piana, filiale du groupe de luxe français LVMH LVMH.PA , a annoncé vendredi qu'un tribunal italien avait levé de manière anticipée la mise sous administration judiciaire imposée à la maison italienne de mode, à la suite d'une enquête sur des abus présumés de travail au sein de sa chaîne d'approvisionnement.

En juillet dernier, Loro Piana avait été placée sous surveillance judiciaire pour une durée de 12 mois, après que des enquêteurs eurent découvert qu'une partie de sa production avait été indirectement sous-traitée à des sociétés chinoises accusées d'exploitation de la main-d'oeuvre.

Le spécialiste du cachemire figurait parmi plusieurs marques de luxe italiennes, notamment Dior, Valentino et Giorgio Armani, impliquées dans des enquêtes sur des pratiques abusives en matière de travail, ternissant la réputation du "Made in Italy".

Vendredi, Loro Piana a déclaré avoir mené 2.400 audits au sein de son réseau de fournisseurs depuis 2024 et avoir rompu ses liens avec plus de 100 fournisseurs et sous-traitants qui ne respectaient pas ses normes de "tolérance zéro".

Durant la période de surveillance judiciaire, le groupe a déclaré avoir renforcé ses procédures de contrôle des fournisseurs, notamment par un recours accru à des auditeurs externes indépendants et par des inspections plus fréquentes sur site.

"Les mesures que nous avons prises ces derniers mois témoignent d'une approche rigoureuse et disciplinée visant à renforcer la gouvernance et la surveillance de l'ensemble de notre chaîne de valeur", a déclaré Frédéric Arnault, directeur général de Loro Piana.

Frédéric Arnault, fils du président-directeur général de LVMH Bernard Arnault, a pris la tête de Loro Piana.

(Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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