Loomis, Sayles recrute un responsable diversité

(NEWSManagers.com) - Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a recruté Marques Benton en tant que responsable de la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI).

Il sera rattaché à Kevin Charleston, PDG de Loomis Sayles, et par John Russell, directeur des ressources humaines et avocat principal.

A ce poste nouvellement créé, Marques Benton est responsable de l'exécution du plan stratégique diversité, équité et inclusion de la société de gestion. En coopération avec la direction, il aura la responsabilité d'attirer, développer et retenir des talents d'horizons variés, et d'interagir avec tout le personnel pour promouvoir une culture d'inclusion dans toute l'entreprise, explique la société.

En intégrant Loomis Sayles, Marques quitte la Federal Reserve Bank of Boston, où il était vice-président et responsable de la diversité depuis plus d'une décennie.